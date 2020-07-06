Появилось видео с места массового ДТП в центре Москвы

Москва, 6 июля. Крупное ДТП с участием шести автомобилей произошло на проспекте Мира в столице, СМИ опубликовали видео с места происшествия.

Авария произошла около 18.00 5 июля рядом с домом № 97 по проспекту Мира в Москве. Водитель иномарки врезался в припаркованную машину и отскочил на медленно ехавшую перед ним легковушку. Припаркованный автомобиль, по инерции от столкновения, врезался в стоявшие рядом машины. По предварительным данным, пострадали два человека.

Больше всех повреждений в аварии получили иномарки Mercedes и Jeep, в которых видны следы крови, в автомобилях сработали подушки безопасности. На первой машине видны белорусские номера, у нее сильно пострадал задний бампер, сообщает со ссылкой на своего корреспондента «360».

У Jeep сильно поврежден передний бампер и спущены передние колеса. По асфальту разлетелись осколки стекол и обломки запчастей. Остальные автомобили получили незначительные повреждения.

Ранее две иномарки столкнулись на 95-м км МКАД, погиб один человек, двое получили ранения.