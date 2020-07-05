Москва, 5 июля. В Москве за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 3975 человек, сообщает оперативный штаб.

«В Москве скончались 22 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в Москве умерли 24 пациента с коронавирусом, а еще днем ранее — 25. Всего в России зафиксировано более 10 тысяч смертей больных с коронавирусом, в мире эта цифра достигла 528 тысяч человек, а число заболевших превысило 11 млн человек.