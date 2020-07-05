Молния ударила в футболиста во время тренировки в Москве

Москва, 5 июля. Молния ударила в молодого футболиста подмосковного клуба «Знамя Победы» Ивана Заборовского. Парень находится в реанимации.

Инцидент произошел 4 июня на стадионе «Торпедо», где тренировалась команда из Орехово-Зуево. Заборовский стоял на воротах, когда молния ударила в металлический каркас, а затем в него.

Пострадавшего забрала скорая, сейчас его ввели в искусственную кому. За жизнь спортсмена борются медики, пишет KP.Ru.

Состояние Заборовского оценивается как стабильно тяжелое. Врачи пока не берутся делать какие-то прогнозы о его выздоровлении. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге от удара молнии погиб семилетний мальчик. Гроза застала его с отцом и бабушкой на берегу Финского залива. Ребенок держал в руках металлический зонтик, который и стал проводником электрического разряда.