В Москве умерли 3953 пациента с коронавирусом

Москва, 4 июля. За последние сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом, это на одного меньше, чем накануне. Всего в столице умерли 3953 человека с подтвержденным диагнозом, сообщает оперативный штаб.

«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Сутками ранее в столице умерли 25 человек с коронавирусом. По России за сутки выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 8986 человек.

Оперштаб напоминает о необходимости оставаться дома и не заниматься самолечением в случае появления симптомов ОРВИ.