Мособлдума предложила ввести еще одно пособие для самозанятых

Москва, 4 июля. Жители Московской области, работающие неполный день или в дистанционном формате, и занимающиеся уходом за инвалидом, должны получать повышенное пособие. С таким предложением выступил комитет московской областной думы по вопросам охраны здоровья, подготовив изменения в региональный закон.

Предполагается, что получатель пособия не должен иметь инвалидности. Кроме того, гражданин обязан проживать в Московской области, иметь отсутствие медицинских противопоказаний и судимости. Для получения выплаты ему также будет необходимо пройти обучение в специальной «школе ухода».

«Данный вид поддержки, безусловно, имеет положительный эффект. Помощь тем, кто ухаживает за гражданами с ограниченными возможностями здоровья, в итоге повышает качество этого ухода и, как следствие, реабилитационный потенциал инвалида», — объяснил суть инициативы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что полноценный уход за инвалидом и работу совмещать невозможно. Поэтому подобная категория граждан должна получать данные выплаты, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, ранее Национальный родительный комитет выступил с предложением сохранить пособия для работающих родителей детей-инвалидов. На сегодняшний день такие семьи лишаются права получать выплаты, даже если родитель находит небольшой разовый заработок. Об этом пишет газета «Известия».