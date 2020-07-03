Тезка фигуриста Ягудина избил свою знакомую на юге Москвы

Москва, 3 июля. Тезка известного российского фигуриста Алексея Ягудина набросился с кулаками на свою подругу в Москве. Инцидент произошел на юге российской столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 30 июня на Кировоградской улице. Между мужчиной и его знакомой вспыхнул конфликт, в результате которого Ягудин ударил девушку в грудь. Пострадавшая упала на землю и получила травмы. Специалистам пришлось оказывать ей медицинскую помощь.

Медики диагностировали у нее несколько переломов, полученных от падения на асфальт. В настоящее время правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что в отечественном шоу-бизнесе и спорте нередко можно встретить звездных однофамильцев. Также достаточно часто полных тезок звезд можно обнаружить и среди обычных россиян. Зачастую это приводит к путанице.

Дело в том, что не всегда об этом уведомлены поклонники, которые выдвигают различные теории. Звездных однофамильцев часто путают с обычными гражданами, а иногда и вовсе называют родственниками. Чтобы этого не происходило знаменитости вынуждены давать публичные комментарии.