В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

Москва, 2 июля. Еще 39 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3870.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну эпидемии коронавируса в столице, передавал RT. По его словам, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом фиксировалась в начале апреля. Однако к настоящему моменту обстановка стабилизировалась.

Кроме того, мэр Москвы выразил уверенность, что к началу осени будет доступна вакцина от коронавируса, что позволит защитить жителей столицы от инфекции.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что Россия идет хорошим путем по снижению случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако, по ее словам, крайне важно соблюдать меры предосторожности: в первую очередь это касается общественного транспорта и мест массового скопления людей. Встречи с друзьями и близкими представитель ВОЗ рекомендовала возобновить только тогда, когда суточный прирост заболевших по стране снизится до тысячи в сутки.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 654 тыс. случаев COVID-19, 9536 человек скончались. Более 422 тыс. человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.