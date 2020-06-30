Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 3800

Москва, 30 июня. За сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

«В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперштаба.

Таким образом, за все время пандемии в столице зафиксирован 3 831‬ летальный исход.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизуется. В ряде регионов снимаются введенные ограничительные меры. На сегодняшний день проведено уже более 19,5 млн тестов на COVID-19. Общее число случаев коронавируса с начала эпидемии составило 647 849, из них выздоровели 412 650 человек.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что борьба с коронавирусом будет вестись настойчиво и последовательно. Глава государства добавил, что власти «сделали все, чтобы защитить жизнь и безопасность» россиян.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Минобороны России и Институт имени Н.Ф. Гамалеи завершат исследования новой вакцины от коронавируса в конце июля. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах.