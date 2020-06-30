Стало известно, как актер Бурунов лишился сотен тысяч рублей

Москва, 30 июня. Актер театра и кино Сергей Бурунов заявил в полицию о мошенничестве, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Звезда сериала «Содержанки» обратился в полицию 29 июня. Он рассказал, что заказал в Интернете компьютер стоимостью более 272 тысяч рублей.

На его электронную почту пришло письмо с реквизитами для оплаты техники. Согласно условиям сделки, компьютер должны были доставить 16 июня, однако после оплаты Бурунов так и не получил товар.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Сергей Бурунов — известный комедийный актер, работал в Московском академическом театре сатиры. Помогал участникам пародийного шоу «Повтори» на Первом канале.

Он — голос голливудского актера Мэтью Макконахи и ряда других известных западных артистов. Всеобщая популярность пришла к Бурунову после съемок в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама».