Звезда сериала «Интуиция» выпал из окна 11-го этажа в Москве

Москва, 30 июня. Известный актер Максим Парфенов выпал из окна 11 этажа, смерть артиста констатировали прибывшие на место происшествия медики.

Инцидент произошел утром 30 июня на второй Пугачевской улице в Москве. Очевидец заметил человека на верхнем этаже здания.

Парфенов получил тяжелые травмы и скончался. Полицейские проводят проверку по факту гибели 40-летнего актера, пишет KP.Ru. Правоохранители отправят на экспертизу вещества, найденные в квартире погибшего.

Парфенов выступал в балете Ансамбля Народного Танца Игоря Моисеева, работал хореографом в ГИТИС. Снимался в кино и сериалах. Известен по участию в сериале «Интуиция».

Актер также занимался организацией мероприятий и праздников в компании, путешествовал и снимался в рекламе. Последняя запись в Instagram Парфенова датирована 29 мая.

На фото он в турецкой Анталии в ожидании выступления своих танцоров, которым ставил номер.