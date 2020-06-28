Москвичи ворвались в парки, позабыв про маски и дистанцию

Москва, 28 июня. В Москве открылись парки, куда горожане отправились отдыхать после длительной самоизоляции. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил один из крупнейших парков столицы, чтобы узнать, соблюдают ли посетители меры предосторожности.

В парке Горького на Октябрьской много посетителей, в основном с маленькими детьми. Они качаются на качелях, залезают на горки и активно общаются друг с другом.

«Слежу, чтобы лицо руками не трогала, вытираю салфетками постоянно», — говорит пожилая женщина, которая пришла в парк с внучкой.

Людей в масках в парке практически нет, из-за жары люди снимают их и полагаются на удачу. На лавочках и у фонтанов все сидят рядом, не соблюдая дистанции, или собираются в большие группы.

На озере в парке уже можно взять лодку напрокат. После каждого посетителя персонал заведения обрабатывает лодку антибактериальным раствором из пульверизатора.

На площадке для трюков много посетителей, все они без масок и средств защиты.

«Я пробовал кататься в маске, она сильно мешает и закрывает обзор, да и жарко в ней», — поясняет Семен, один из скейтеров.

Охрана парка не принуждает людей носить средства защиты. На входе не просят надеть маску, при входе в туалеты или креативное пространство «Гараж» ситуация аналогична.

У ларьков и тележек есть предупреждающие знаки и разметка, но на эти призывы никто не обращает внимания.

Питьевые фонтанчики закрыли, но большой фонтан в центре парка продолжает функционировать. В нем играют дети, взрослые сидят рядом друг с другом на лавочках и стоят рядом большими компаниями, как будто пандемии и не было.

Напомним, 23 июня Москва перешла к новому этапу снятия ограничений. К работе вернулись фитнес-центры, заведения общепита, открылись детские площадки и уличные тренажеры. При этом власти призывают горожан не расслабляться и соблюдать все рекомендованные меры предосторожности.