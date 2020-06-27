Москвичам объяснили, как безопасно загорать

Москва, 27 июня. Специалисты рассказали, как правильно загорать в Москве. Они напоминают, что людям с хроническими заболеваниями нельзя долго оставаться на солнце.

В субботу столбики термометров поднялись до 32 градусов жары. Москвичам следует надевать одежду из натуральных материалов и носить головной убор, пишет NSN.

Солнечные ванны лучше принимать по утрам при щадящем солнце. В полдень рекомендовано оставаться в теньке. Днем лучше побольше пить воды, это поможет пережить жару.

Эксперты отмечают, что уже следующая неделя будет прохладной. Температура воздуха будет находиться на уровне 20-23 градусов тепла, возможны затяжные дожди.