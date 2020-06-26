Археологи нашли древние монеты времен Золотой Орды в Коммунарке

Москва, 26 июня. Археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV—XIX веков на территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Как рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, найденные в Коммунарке. По оценке ученых, они были отчеканены в Золотой Орде в конце XIV — начале XV веков.

«Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой», — объяснил Емельянов.

Он добавил, что в то время вдоль Старой Калужской дороги находилось поселение крестьян. По данным историков, они обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Емельянов указал, что все предметы будут изучены, отреставрированы и переданы в фонды одного из столичных археологических музеев.

Ранее археологи во время раскопок возле улицы Сретенки нашли старинные артефакты, которые даитруются XVIII–XIX веками. Специалисты нашли монеты, фрагменты подсвечников и курительных трубок. Среди уникальных артефактов наперсные кресты, кувшин, аптечная гирька из Германии, помадная баночка, складень с иконами.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, на этой территории раньше жили ремесленники и торговцы. Он отметил, что найденные курительные трубки похожи на турецкие.