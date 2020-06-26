Названо количество москвичей с антителами к COVID-19

Москва, 26 июня. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что формирование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции у жителей столицы продолжается.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — пояснила она.

По словам Раковой, третий этап соответствующего исследования среди горожан был проведен с 5 по 18 июня.

В тестировании на антитела к COVID-19 приняли участие около 90 тысяч человек, уточняет RT.

Ранее Ракова сообщила, что еще 1997 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве, передает «Вечерняя Москва». Всего в столице справился с инфекцией 144 191 пациент.

Сейчас в городе постепенно снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска, открылись магазины, возобновили работу предприятия, гостей начали принимать рестораны и кафе. Дальнейшие послабления также будут вводиться поэтапно.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что вскоре в Москве полностью восстановится туристическая отрасль, пишет РИАМО.