В Москве открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 25 июня. Избирательные участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Подчеркивается, что горожане могут проголосовать онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Жители могут узнать свой участок по месту постоянной регистрации в онлайн-режиме или звонить по специальному номеру телефона, который можно найти на сайте мэра, передает РИАМО.

Проголосовать в дистанционном формате за или против поправок можно будет начиная с 10.00. Для этого необходимо пройти процедуру авторизации на сайте. Процедура электронного голосования будет проходить в течение шести дней и завершится 30 июня в 20.00.

Зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании более одного миллиона жителей Москвы.