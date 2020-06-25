В Москве открылись избирательные участки для голосования по конституции

Москва, 25 июня. Избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Москве. Отмечается, что голосование идет на 3,6 тысячи участков, 178 из них расположены в следственных изоляторах и больницах.

Избирательные участки ежедневно будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Они будут открыты до 1 июля включительно.

Как пишет РИА Новости, обеспечивать проведение голосования граждан в Москве будут 45 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавируса и бесконтактному голосованию на дому.

Ранее жители Хабаровского края, а также Еврейской автономной области начали голосовать по поправкам к Конституции России. Избирательные участки в данных регионах открылись сегодня в 08.00 по местному времени (01:00 по Москве).

Всего в Хабаровском крае будет действовать 776 избирательных участков. Все они располагаются в школах, больницах и других госучреждениях. При этом, ранее члены комиссий обеспечили возможность отдать свой голос 1,6 тыс. жителей региона, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Избирательным правом воспользовались смотрители маяков, оленеводы, горняки. К ним специалисты добирались на вертолетах, поездах и вездеходах.

В Еврейской автономной области к работе приступили 183 избирательных участка. По словам председателя Общественной палаты области Михаил Половинко, в число наблюдателей вошло более 900 человек. В том числе представители еврейской, мусульманской, православной общин.