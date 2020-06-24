Москва, 24 июня. Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти двенадцати пациентов с коронавирусом за последние сутки. Таким образом, общее число погибших в столице с начала пандемии составило 3669 человек.

За прошлые сутки число скончавшихся пациентов с COVID-19 составило 14 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.