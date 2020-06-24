Труп женщины извлекли из вод Москвы-реки на юге столицы

Москва, 24 июня. Местная жительница утонула в Москве-реке на юге столицы 24 июня. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ.

По имеющейся информации, трагический инцидент произошел около Павелецкой набережной возле дома №8. Спасатели достали из воды женщину и передали ее медиками, однако врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей, женщина скончалась, передает РИАМО.

В настоящее время правоохранители выясняют подробные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области спасатели достали из воды труп мужчины, который пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения и утонул. Тело 59-летнего местного жителя выловили из реки Тихвинка в районе улицы Римского-Корсакова, передает «КП – Петербург».