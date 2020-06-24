Собянин поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Москва, 24 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился эмоциями и впечатлениями после проведенного в столице парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин подчеркнул, что ровно 75 лет назад по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов Великой Отечественной войны, отличившееся герои, победители, передает «Вечерняя Москва».

«Сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки — продолжатели славных военных традиций, наследники Победы. Горжусь страной!» — заявил градоначальник.

Напомним, что на Красной площади завершился парад Победы, в котором приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц сухопутной техники, а также свыше 70 крылатых машин, в том числе истребители и бомбардировщики.

Парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что свыше 118 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию торжественного парада в московском метрополитене. Трансляция велась более чем на 15 тысячах экранах, передает РИАМО.