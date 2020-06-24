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NASA показало, как выглядит закат Солнца на разных планетах

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NASA показало, как выглядит закат Солнца на разных планетах

Москва, 24 июня. Специалисты из американского космического агентства NASA продемонстрировали, как выглядит закат Солнца на других планетах. Цифровое изображение, созданное компьютерными специалистами, было опубликовано на YouTube-канале агентства.

Сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануева занимается разработкой программы для возможной миссии на Уран. В рамках своей работы он показал на компьютере, как выглядит закат на разных планетах.

Созданный ученым из Мэриленда компьютерный симулятор также способен делать прогнозы по передаче света через атмосферу экзопланет, планет и комет. При расчетах используется информация о поверхности и составе атмосферы космических тел.

Ранее планетологи NASA заявили, что полученные благодаря зонду New Horizons данные позволяют утверждать, что Плутон раньше был океанической планетой. Ученые в течение продолжительного времени ломали голову над вопросом о том, как протекала тепловая эволюция планеты и как океан в его недрах смог дожить до настоящего времени.

Открытие американских ученых поможет продолжить изучение вопроса о существовании жизни в подледных океанах других небесных тел, передает телеканал «360».

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Источник: Телеканал «Звезда»
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