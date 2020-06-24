Вход на несколько станций метро могут ограничить после праздничного салюта в Москве

Москва, 24 июня. Вход на станции «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Спортивная» в столичной подземке могут ограничить после торжественного салюта в честь 75-летия Победы. Закрытыми также могут оказаться вход и выход станции «Воробьевы горы». Об этом говорится в Twitter-аккаунте метро.

Напомним, что торжественный 15-минутный салют начнется в Москве в 23.00. В нем будут задействованы 52 пусковые установки различных калибров, а также 18 пушек ЗИС-3.

Администрация столичной подземки предупредила горожан, что после завершения салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на четырех станциях, передает РИАМО.

Ранее на Красной площади завершился парад Победы с участие военнослужащих, сухопутной техники и самолетов. В мае торжественные мероприятия из-за эпидемиологической обстановки были перенесены на июнь.