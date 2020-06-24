Небо над Москвой озарит 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Москва, 24 июня. Москвичи станут очевидцами 15-минутного салюта в честь Победы в Великой Отечественной войне. Пиротехническое шоу начнется в среду в 23.00 (по московскому времени). Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении отмечается, что салютовать в честь Победы будут 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Небо над столицей озарят пордяка 10 тысяч вспышек.

«Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны», — говорится на сайте.

Онлайн-трансляция салюта будет вестись на официальном сайте столичного градоначальника, а также в социальных сетях, передает РИАМО.

Ранее на Красной площади завершился парад Победы, в которым приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц сухопутной техники, а также свыше 70 крылатых машин, в том числе истребители и бомбардировщики.

Парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 Мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции.