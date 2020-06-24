Посвященную Параду Победы картину представили в Москве

Москва, 24 июня. Внук участника Великой Отечественной войны написал картину, посвященную Параду Победы 1945 года, которую сегодня представили в Студии военных художников имени Грекова в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Автором полотна является народный художник РФ, академик Российской академии художеств Дмитрий Белюкин. Он работал над созданием картины в течение пяти лет. Он назвал ее «Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года». Картина представляет собой триптих с панорамным изображением Красной площади от Исторического музея до храма Василия Блаженного.

На полотне изображено, как солдаты сводной роты бросают к подножию мавзолея немецко-фашистские знамена. В Минобороны РФ рассказали, что автор изучал кадры кинохроники для того, чтобы написать портреты героев картины.

Картину автор посвятил своему отцу, известному художнику Анатолию Белюкину, закончившему войну в 1945 году в звании сержанта и изображенному на этом полотне.