Вандалы испортили легендарное авто у музея советского детства в Москве

Москва, 24 июня. Двое неизвестных оторвали зеркало заднего вида у легендарной машины «Копейка», расположенной у музея советского детства в Москве. Об этом представители музея сообщили в своем Instagram.

По имеющейся информации, инцидент произошел рано утром 23 июня. Камера видеонаблюдения засняла совершенное вандалами преступление. На кадрах видно, что его совершили двое молодых людей. Один из них подошел к автомобилю и оторвал зеркало, а другой беспечно наблюдал за происходящим со стороны. После этого молодые люди покинули место происшествия, передает РИАМО.

Сотрудники музейного учреждения выразили надежду на то, что вандалы просто выбросят зеркало, и им удастся сохранить первоначальный вид легендарного транспортного средства.

Стоит отметить, что на время пандемии коронавируса с автомобилей были сняты чехлы, чтобы горожане могли фотографироваться с авто. Теперь их придется снова закрывать на ночь.