Медики за сутки выявили 811 случаев коронавируса в Москве

Москва, 24 июня. Медики за прошедшие сутки выявили 811 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 216 906. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии в Москве успешно побороли опасное заболевание 141 268 человек. Жертвами инфекции стали 3657 человек, в том числе 14 пациентов за минувшие сутки, передает РИАМО.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были зафиксированы 7176 случаев коронавирусной инфекции. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 12 393 человека, 154 пациента умерли.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России на текущий момент составляет 606 881. За весь период пандемии в стране зафиксировано 8513 летальных случаев, поправились 368 822 человека.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за прошедшие сутки выявлены 83 случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что за сутки справились с болезнью еще 116 человек, передает deita.ru.