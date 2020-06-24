В Москве за сутки выздоровели 2020 пациентов с коронавирусом

Москва, 24 июня. Врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции еще 2020 пациентов в Москве. С начала пандемии в городе поправились 141 268 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова подчеркнула, что количество выздоровевших пациентов в столице продолжает увеличиваться. Она также напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека опасной инфекции проводятся дополнительные исследования. Всем, кто должен оставаться под медицинским наблюдением после выписки, дает необходимые рекомендации лечащий врач.

Выздоровевшим пациентам предлагают стать донорами плазмы или присоединиться к движению социальных волонтеров, чтобы помочь тем, кто еще борется с опасным коронавирусным заболеванием, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве жертвами опасной инфекции за истекшие 24 часа стали 14 человек. Общее число скончавшихся пациентов в городе достигло 3657. В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.