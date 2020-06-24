Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в среду

Москва, 24 июня. Преимущественно солнечная погода с переменной облачностью прогнозируется в Москве 24 июня. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, столичный регион окажется на периферии антициклона. Осадков на территории Москвы и области не ожидается. Температура воздуха в столице составит плюс 27 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать до плюс 28 градусов.

Скорость северного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, передает РИАМО.

«Температура постепенно начнет повышаться, содержание кислорода в воздухе и влажность в дневные часы в пределах нормальных значений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные метеоусловия являются комфортными для организма. Солнечные процедуры при таких условиях могут стать приятной формой восстановления здоровья.