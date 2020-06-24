ФАН публикует фото и видео с места стрельбы на Алтуфьевском шоссе в Москве

Москва, 24 июня. Полиция совместно с ФСБ РФ проводит крупную операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Во время стрельбы пострадал один человек. Федеральное агентство новостей публикует видео с места операции правоохранителей.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали порядка 30 человек в чайхане на Алтуфьевском шоссе. Операцию проводили после того, как в правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик.

По предварительным данным, в ходе проведения операции была открыта стрельба, в результате которой пострадал один человек.

На месте происшествия видны несколько автомобилей полиции, включая автобус.