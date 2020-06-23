Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 3657

Москва, 23 июня. За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве достигло 3 657. Днем ранее сообщалось о смерти 26 пациентов.

Напомним, с 23 июня в Москве вступил в силу третий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. К работе возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства. Также кафе и рестораны теперь могут работать в полном объеме, а не только используя летние веранды, которые открылись с 16 июня, передает RT.

В обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения. Москвичи снова смогут пользоваться детскими площадками и уличными тренажерами.

Запрет на массовые мероприятия пока остается в силе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения о предварительных итогах по борьбе с COVID-19 в стране отметил, что Россия в период эпидемии коронавируса показала лучшие качества своего народе, но ей еще предстоит додавить эту заразу.

По данным на 23 июня, в России выявлено 599 705 случаев заболевания коронавирусом, 356 429 человек уже выздоровели, 8 359 скончались.