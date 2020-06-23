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Стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе: один раненный, задержаны десятки человек

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Стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе: один раненный, задержаны десятки человек

Москва, 23 июня. Один человек получил огнестрельное ранение во время операции по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе в Москве. 

«По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на Алтуфьевском шоссе проходит операция правоохранителей по задержанию криминальных лидеров. 

Полицейские получили информацию о том, что в кафе на Алтуфьевском шоссе пройдет сходка преступных лидеров из кавказских республик. Полицейские действовали совместно с ФСБ РФ. На данный момент внутри кафе уже задержали порядка 30 человек.

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Источник: ТАСС
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