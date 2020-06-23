Дело о торговле людьми возбудили после обнаружения младенцев в московской квартире

Москва, 23 июня. СК РФ возбудил уголовное дело о торговле людьми после обнаружения в квартире на востоке Москвы пятерых детей. Дело поставлено на контроль в столичной прокуратуре.

Детей нашли медработники, которые осуществляли осмотр новорожденного на дому. Малыша недавно выписали из родильного дома.

Инцидент произошел в доме по улице Аргуновской, где были найдены еще четыре ребенка разного возраста. При них находились две женщины.

Сотрудники московской прокуратуры проконтролируют соблюдение прав детей, а также обеспечат надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудник Росгвардии спас брошенного в коробке младенца. Малыш лежал в подъезде жилого дома.

Еще один трагический инцидент произошел на Камчатке, где пьющие родители четыре дня не кормили двойняшек. Один из малышей умер от голода.