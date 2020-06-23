Москва, 23 июня. Археологический сезон стартовал в Москве, сообщил глава департамента культуры столицы Алексей Емельянов.

Ученые будут работать в Новодевичьем монастыре, у бывшей Гончарной слободы и на других объектах. Археологи начали работу значительно позже, чем планировалось, в связи с эпидемией.

По данным Мосгорнаследия, к раскопкам привлекут порядка тысячи человек на двухстах площадках. Самые крупные исследования проведут на улице Большая Полянка и в Китай-городе, отмечает «Вечерняя Москва».

Минкультуры РФ выдало 12 разрешений на проведение раскопок, пишет издание РИАМО.

Ранее сообщалось, что с 23 июня в Москве сняли ограничения на работу речных трамвайчиков, разрешено отдыхать в парках на скамейках.