Прогулочные суда возобновили навигацию по Москве-реке

Москва, 23 июня. Речные трамвайчики снова появились на Москве-реке, сообщили в департаменте городского транспорта.

Прогулки по Москве-реке осуществляют более 60 судов, оплатить поездку можно картой «Тройка». Бесконтактный способ оплаты быстрый и безопасный, отметили в ведомстве.

В этом году для отдыхающих работают 17 судоходных компаний, их обязали выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Ограничения сняли с 23 июня по указу мэра Москвы Сергей Собянина, пишет «Вечерняя Москва».

В городе также заработали туристические агентства, они готовятся к приезду гостей из других регионов страны, отмечает РИАМО.

Ранее эксперты назвали популярные туристические направления в России. На первом месте оказались Крым и курорты Краснодарского края.