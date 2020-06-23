Четыре станции красной ветки метро Москвы закроют в начале июля

Москва, 23 июня. Движение поездов приостановят на четырех станциях Сокольнической линии метро в Москве, сообщили в столичной подземке.

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения действуют с 4 июля по 6 июля включительно.

Рабочим необходимо ввести в эксплуатацию оборотный тупик за станцией «Саларьево». Пассажиры могут воспользоваться компенсационным автобусом, пишет издание «Вечерняя Москва».

С 23 июня в Москве власти объявили об открытии новых социальных объектов. В связи с этим пассажиропоток наземного и подземного транспорта в городе значительно увеличится.

Ранее сообщалось, что в столичном метро появился кассир мужчина. До этого на кассах работали исключительно женщины.