Москвичей пригласили на ВДНХ отпраздновать День мореплавателя

Москва, 23 июня. Новую праздничную программу подготовили на ВДНХ ко Дню мореплавателя, сообщили столичные власти.

Интересные мероприятия пройдут онлайн и на территории парка 25 июня. Основное празднование развернется в «Москвариуме».

Дети в тельняшках смогут получить бесплатный билет на представление. Посетители увидят тренировки выдр и нерп, а также шоу с арапаймами.

В соцсетях москвичей поздравит журналист и путешественник Григорий Кубатьян, который побывал на всех континентах нашей планеты, пишет РИАМО.