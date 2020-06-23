Коронавирус за сутки выявили у 1081 москвича

Москва, 23 июня. Коронавирус подтвердился за сутки у 1081 жителя Москвы, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Москве выявлено 216 095 случаев коронавируса. По оценкам специалистов и столичных властей, ситуация нормализуется.

Спад заболеваемости COVID-19 фиксируется ежедневно. В связи с этим со вторника Москва перешла на новый этап снятия ограничений.

В городе заработали точки общественного питания, летние веранды, бассейны, места для занятий спортом на свежем воздухе. Горожанам разрешили сидеть на скамейках в парках и во дворе своего дома.