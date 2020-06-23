Библиотеки Москвы проведут онлайн-марафон современной поэзии

Москва, 23 июня. Столичные библиотеки проведут поэтический онлайн-марафон с участием 145 поэтов из разных городов страны.

Проект стартовал весной как поэтический квартирник и имел большой успех. Библиотеки решили продолжить это состязание и открывают новый марафон.

Послушать современных поэтому можно на страницах в соцсетях с 27 по 28 июня. Свои стихи прочитают поэты из Петербурга, городов Московской области, Владивостока, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что московские культурные центры подготовили для горожан онлайн-программы в рамках «КультЛета».

В течение весны сотрудники парков Москвы проводили занятия в формате онлайн с детьми и взрослыми по многим интересным программам, в том числе по иностранным языкам, литературе, хореографии, устраивали физминутки.