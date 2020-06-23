Контролером-кассиром в метро Москвы впервые стал мужчина

Москва, 23 июня. Сотрудником кассы в столичном метро впервые стал мужчина, он будет продавать проездные билеты пассажирам.

Мужчина прошел онлайн-обучение и стажировался несколько смен вместе с другими сотрудниками кассы. Его проконсультировали о культуре обслуживания. Новый работник уже приступил к своим обязанностям.

Сейчас в метро работают 70 контролеров-кассиров. Они помогают пассажирам определиться с длительностью проездного билета и отвечают на вопросы туристов о проезде в метро, пишет РИАМО.

В связи с тем, что в Москве постепенно отменяют ограничения, пассажиропоток в метро и наземном транспорте увеличивается.