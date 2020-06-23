Более 2,5 тысячи москвичей за сутки вылечились от коронавируса

Москва, 23 июня. Еще 2 578 пациентов вылечились за минувшие сутки в столичных больницах, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 139 248 человек. Ракова пригласила выздоровевших москвичей принять участие в программе донорства плазмы крови. Для таких доноров полагается материальное вознаграждение.

Ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется. Власти с 23 июня открыли много соцобъектов для посещения. Заработали бассейны, фитнес-центры, открыли уличные спортивные площадки.

Москва возвращается к нормальной жизни, при этом горожанам по-прежнему нужно следовать рекомендациями Роспотребнадзора и носить маску с перчатками.