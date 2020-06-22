В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

Москва, 22 июня. За сутки в Москве подтверждена смерть 26 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 26 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве достигло 3643.

Отметим, ранее в понедельник столичный мэр Сергей Собянин объявил о старте нового этапа снятия ограничений, начиная с 23 июня. В столице с некоторыми ограничениями и соблюдением мер предосторожности откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны, начнут работу речные трамвайчики по Москве-реке, библиотеки и детские сады. В обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения. Москвичи снова смогут пользоваться детскими площадками и уличными тренажерами.

Запрет на массовые мероприятия пока остается в силе.

Согласно последним данным, в России выявлено 592 280 случаев COVID-19. За все время эпидемии выздоровели 344 416 человек, 8 206 умерли, передавал RT. По данным университета Джона Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило отметку в девять миллионов, жертвами COVID-19 стали 469 122 человека. В исследовательской организации уточнили, что наибольшее число инфицированных зафиксировано в США — 2 289 168. Следом идут Бразилия — 1 083 341, Россия — 591 465, Индия — 425 282 и Великобритания — 306 761.