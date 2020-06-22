Стала известна причина смерти актера Стоноженко в Москве

Москва, 22 июня. Актер Василий Стоноженко скончался в московской больнице после тяжелой травмы, полученной дома.

Стоноженко срочно госпитализировали из квартиры по улице Академика Королева 16 июня. По данным источника, артист упал с лестницы.

Стоноженко рассказал врачам, что ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Врачи не смогли спасти актера, он скончался 18 июня, пишет KP.Ru.

Артист более тридцати лет служил в театре «Сфера». Он снимался в кино и озвучивал известные американские фильмы, в том числе «Дракула», «Джон Уик», «Трансформеры».

Ранее сообщалось, что в Московской области под поезд попала актриса театра Моссовета Галина Дашевская. Она скончалась от полученных травм.

В одной из столичных больниц также скончался популярный сатирик Анатолий Трушкин. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.