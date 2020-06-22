Следователи в Москве проверяют информацию о ребенке за рулем авто

Москва, 22 июня. Следователи проверяют видео с ребенком за рулем в Москве, сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова, мужчина посадил мальчика за руль. Видео инцидента попало в Сеть. Как сообщили в СК РФ, правоохранители проверяют информацию о происшествии.

Речь идет о вовлечении несовершеннолетнего в совершении действий, которые представляют опасность для его жизни.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пилот посадил дочь за штурвал самолета. Видео оказалось в Instagram и вызвало негативную реакцию пользователей.