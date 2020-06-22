Собянин рассказал, какие объекты откроют в Москве с 23 июня

Москва, 22 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новый этап снятия ограничений в столице. С 23 июня открываются фитнес-центры и бассейны.

По словам градоначальника, заболеваемость COVID-19 уменьшается. Каждый день власти фиксируют снижение числа новых случаев коронавируса.

«Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные», — написал Собянин в своем блоге.

После трех месяцев карантина откроются кафе и рестораны. Горожане смогут пойти в фитнес-клуб и поплавать в бассейне.

Отдыхающие смогут прокатиться на речном трамвае по Москве-реке. Собянин также отменил ограничения на работу библиотек и дошкольных учреждений.

Детям разрешается играть на спортплощадке, качаться на качелях. Москвичи смогут заниматься на уличных тренажерах. Можно сидеть на скамейках в парках и во дворах.

В столице снова заработают туристические агентства. Они будут готовиться к приему гостей из других регионов страны.

Но время массовых мероприятий пока еще не пришло. Судьбу многих летних фестивалей тоже не решили. Власти Москвы будут оценивать развитие ситуации на каждом этапе снятия ограничений.

Собянин попросил горожан проявить сознательность и соблюдать профилактические меры, пользоваться средствами защиты.