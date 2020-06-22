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Москва перестала быть лидером по смертности пациентов с COVID-19

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Москва перестала быть лидером по смертности пациентов с COVID-19

Москва, 22 июня. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, а в Петербурге  — 29, сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

Петербург пока находится на первом месте среди регионов РФ по суточной смертности. При этом в Москве выявили 1068 новых пациентов с коронавирусом, а в городе на Неве — только 217.

Число выздоровевших растет как в Москве, так и в Петербурге. Ситуация постепенно налаживается, в двух столицах смягчают карантинные меры.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 22 июня заработали сервисы каршеринга и открылись санатории. А в Москве с 23 июня могут открыть бассейны и фитнес-центры.

 

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