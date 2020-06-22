Коронавирус за сутки выявили у 1068 москвичей

Москва, 22 июня. Коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 1068 москвичей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в российской столице выявили 215 014 случаев коронавируса, выздоровели более 136 тысяч человек, скончались 3617 москвичей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, начинается исследование популяционного иммунитета, его будут проводить в 22 регионах. Принять участие в исследованиях могут все желающие.

Предполагается, что антитела к COVID-19 есть у 14% россиян. К осени ученые обещают подготовить вакцину против вируса. В НИЦ Гамалеи отметили, что прививка будет действовать до двух лет.