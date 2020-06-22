Бесплатные электробусы появятся на ВДНХ в Москве

Москва, 22 июня. Бесплатные электробусы будут курсировать на ВДНХ с 24 июня, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе парка пояснили, что электрические автобусы будут ходить круглый год. Передвижение по ВДНХ станет быстрым.

Транспорт заработает в 09.00 и последний электробус отвезет туристов в 21.00. Интервал между отправлениями составит не более 20 минут, пишет издание «Вечерняя Москва».

Руководство ВДНХ обещает, что в салоне будут регулярно проводить дезинфекцию, чтобы поездки были безопасными.