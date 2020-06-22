Власти Москвы опубликовали карту парков с бесплатным Wi-Fi

Москва, 22 июня. Интерактивную карту столичных парков и улиц с бесплатным Wi-Fi опубликовали на портале mos.ru.

Власти пообещали обновлять карту по мере развития городской сети. Подключиться к Интернету можно в 43 парках, более трех тысяч точек доступных на крупных улицах.

В общей сложности установлено более четырех тысяч точек доступа, пишет РИАМО. Для подключения нужно выбрать сеть Moscow_WiFi_Free, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Руководство Москвы развивает различные городские сервисы. Российская столица входит в десятку современных мегаполисов мира.