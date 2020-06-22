Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 136 тысяч человек

Москва, 22 июня. За минувшие сутки в Москве выздоровели от коронавируса 1114 человек, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось до 136 670. Всем выздоровевшим предлагают сдать плазму крови по программе донорства. Им полагается материальная выплата.

Российские ученые готовят вакцину против коронавируса. По мнению специалистов НИЦ Гамалеи, иммунитет от такой прививки будет сохраняться в течение двух лет. Вакцину вводят дважды, чтобы увеличить протективный иммунитет.