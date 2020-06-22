Теплую погоду без осадков пообещали москвичам 22 июня

Москва, 22 июня. В российской столице после нескольких дождливых дней погода стала не такой жаркой. Столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла.

В первый день рабочей недели ожидается переменная облачность. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба. Такая погода благоприятна для всех горожан, в воздухе достаточно кислорода, пишет РИАМО.

Во вторник еще немного похолодает, пойдет дождь. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. В последующие дни снова будет жарко, погода будет меняться в течение дня. Выходные ожидаются солнечные и без осадков.