В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Москва, 21 июня. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана в ночь на понедельник в Подмосковье. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики напомнили, что «желтый» является вторым уровнем погодной опасности, который означает потенциально неблагоприятные метеоусловия. В столичном регионе предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать с 02.00 до 09.00 часов 22 июня. Видимость будет затруднена на расстоянии до 500-900 метров.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен на территории Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что ночью в Московской области ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 10 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать восьми метров в секунду.